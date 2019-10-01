روحاني: على المجتمع الدولي التصدي لنهج أمريكا العدائي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي التصدي لما وصفه "بنهج أمريكا العدائي"، وذلك في وقت يشهد تصاعدا في التوتر بين بلاده والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله في كلمة أثناء اجتماع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا "على المجتمع الدولي التصدي لنهج أمريكا العدائي والأحادي باتخاذ قرار حاسم وإجراءات فعالة".