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ديني

حكم الوضوء في الحمام ..الإفتاء تجيب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:00 م
حكم الوضوء في الحمام
حكم الوضوء في الحمام
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان الوضوء في الحمام طالما لا توجد نجاسات، مضيفًا أن التسمية عند بداية أي عمل مستحب، وكل أمر لم يذكر اسم الله عليه منزوع البركة.

وأضاف "عويضة" في إجابته عن سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ": مكان قضاء الحاجة يجري التسمية للوضوء في القلب، ويتفق كثير من العلماء على هذا الرأي.

حكم الوضوء في الحمام

ومن جانبه قال الشيخ احمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الوضوء في الحمام جائز، والحمامات القديمة تختلف عن الآن ولذلك كان مكروها.

وأشار إلى انه ينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة ، فلا يحكم بنجاسة المكان إلا بيقين.

الوضوء في الحمام مكروه لهذا السبب

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه اذا توضأ الإنسان في مكان طاهر، فلا يضره لو سقط الماء على الأرض ثم أصاب بدنه أو ثوبه .

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « ما حكم الوضوء فى الحمام ؟»، أن الوضوء فى الحمام لا شئ فيه لأن الحمام الذى فى أيامنا ليس كالحمامات القديمة فليس فيه نجاسات أو أشياء تجعل الوضوء فيه غير جائز.

وأشار الى انه ينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة ، فلا يحكم بنجاسة المكان إلا بيقين.
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