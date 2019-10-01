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فن

شاهد.. هنا الزاهد تقلد محمد صلاح في أحدث ظهور من المالديف

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:58 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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محمد بدران
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هنا الزاهد في إطلالة صيفية مبهجة، حيث تقضي حاليًا شهر العسل برفقة زوجها أحمد فهمي في المالديف.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة طبيعية، مع وردة بسيطة على شعرها الأشقر، وهى تشرب عصير جوز الهند، نالت إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد يومين من زفافها، وأعلن زوجها الفنان أحمد فهمي مرضها وطلب من محبيها الدعاء لها.

وسبق لنجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح التقاط صورة بنفس الطريقة خلال قضاء إجازته الصيفية العام الماضي بجزر المالديف.


شاهد.. هنا الزاهد تقلد محمد صلاح في أحدث ظهور من المالديف
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