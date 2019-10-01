إطلالة بيضاء.. نانسى عجرم تتالق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانة نانسى عجرم صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



ظهرت نانسى عجرم بإطلالة بيضاء، واعتمدت علي وضع ميكب لإظهار نضرة بشرتها مع إسدال شعرها على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة: "معطر الهواء أوتوماتيك التصميم العصرى الجديد".



تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 11 أكتوبر المقبل في جامعة دلتا بالمنصورة، احتفالًا ببداية العام الدراسي الجديد.



ومن المقرر أن تقدم نانسي عدة أغان خاصة بها منها "الحب زي الوتر"، و"آه ونص"ـ و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.