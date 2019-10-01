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رياضة

راحة لـ يوسف أوباما من تدريبات الزمالك

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:28 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
حصل يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وجاءت راحة أوباما اليوم، بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو بسبب إصابتة بشد خفيف قبل لقاء بطل السنغال ..علي ان ينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة استعدادا لمباراة المقاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.
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