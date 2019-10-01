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رياضة

خد كاس وشجع منتخب .. قطر تتسلح بالخمور والكحول في كأس العالم 2022

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:21 م
شعار كأس العالم 2022
شعار كأس العالم 2022 بقطر
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حسام الحارتي
تسلمت دولة قطر راية تنظيم النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم "2022"، وذلك عقب انتهاء مونديال روسيا والذي توج بلقبه المنتخب الفرنسي.

وبدأ مسئولو دولة قطر في تدشين كافة الاستادات من أجل استيعاب المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، والمقامة على أراضيها، ولكن منذ بدء اتخاذ إجراءات تدشين ملاعب كأس العالم، بدأت المشاكل في الظهور بطريقة تدريجية؛ لتكشف فساد المنظومة الرياضية القطرية.

وشهد العاملون في إنشاء الاستادات المستضيفة لكأس العالم بدولة قطر معاملة استبدادية، وضاعت حقوق الكثيرين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تحافظ عليهم، خصوصا عقب لجوء دولة قطر إلى استخدام الحراسات الخاصة على العاملين من أجل ضمان الانتهاء من إنشاء الاستادات دون مراعاة أرواح العاملين.

ولم يكتف مسئولو دولة قطر بذلك الفساد، بل أعلنت السلطات القطرية استخدام خاصية تبريد الملاعب التي تؤثر بشكل كبير على البيئة،  وعلى الرغم من اعتراض كافة المنظمات البيئية على استخدام تقنية تبريد الملاعب، إلا أن مسئولي دولة قطر أكدوا أن استخدام هذه التقنية جاء لتخفيف درجة الحرارة في ملاعبها لاستقبال نجوم الساحرة المستديرة وعشاقها في مونديال كأس العالم 2022 دون وجود أي معوقات .


ولم تكتف دولة قطر بالفساد الإداري الذي حدث في تدشين الملاعب الرياضية، بل أعلن مسئولو دولة قطر عن توافر خدمة تناول الخمور داخل الاستادات من أجل الاستمتاع بالتشجيع داخل المدرجات.

وأعلن ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم "2022"، في تصريحات نقلتها صحيفة " فرانس برس"، أن الدولة تدرس إقامة أماكن مخصصة من أجل تناول مشجعي كأس العالم الخمور في كافة أنحاء دولة قطر، بالإضافة إلى تخفيف نسبة الضريبة التي تفرض على الخمور من أجل توافرها لكافة المشجعين .

وتابع :" لا مانع في تناول الخمور في مونديال 2022 طالما المشجعين سعداء لا مانع لدينا".
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