صراع نجوم الفن على يوتيوب.. متسابق ينافس الهضبة.. وريم البارودي تخطف المركز الثالث

سقفة الجونة تخطف المركز الـ 11

ومتسابق ذا فويس يقترب من 400 ألف مشاهدة









تشهد قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب منافسة بين عدد من الأغانى والأعمال الدرامية ، التى تسعى للتواجد بالقائمة التى تضم 50 فيديو هي الأعلى مشاهدة فى مصر .





وقد تمكنت أغنية سقفة وهى الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الثالثة من تصدر قائمة الاعلى الأكثر عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها بساعات قليلة ، حيث تعد الأعلى تقدمًا وسط الأعمال الغنائية المتواجدة بالقائمة .





وحققت الأغنية ما يزيد على 800 ألف مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام الماضية ، واحتلت المركز الـ 11.

أغنية "سقفة" غناء وألحان أحمد الروبي، وكلمات: أحمد الروبي، ورامز يوسف، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.





بينما تنافس أغنية سقفة، للفنان عمرو دياب من خلال أغنيته الجديدة تحيرك ، حيث حققت الأغنية "مليونا و800 الف مشاهدة، بعد مرور 6 أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب" ، لتحتل بذلك المرتبة 38 على موقع يوتيوب .





الأغنية من كلمات محمد الكياتي، وألحان محمد حمزة وتوزيع ومكساج طارق مدكور.





تحيرك هي رابع أغنية يطرحها الهضبة من ألبومه الجديد "أنا غير" بعدما طرح بحبه، أنا غير، ويوم تلا ، من المقرر ان يطرح عمرو دياب ألبومه "أنا غير" خلال الأيام المقبلة من إنتاج شركة ناي للإنتاج الموسيقي.





كما تمكن أحد المتسابقين السعوديين فى برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 28 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع اليوتيوب.





واستطاع إبراهيم السعودى عبد العزيز إبراهيم من تحقيق ما يقرب من 400 ألف مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء عقب مرور ٢٤ ساعة فقط.





أما الفنانة ريم البارودى، فقد تمكنت من المنافسة فى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة، عبر موقع يوتيوب، من خلال أحد مشاهد مسلسل "قيد عائلى".





واحتل المشهد المركز الثالث بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعدما حقق ما يقرب من 150 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحه، حيث كشف المشهد عن صدمتها نتيجة وفاة نجلها داخل أحداث العمل.



