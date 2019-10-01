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فن

متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:47 م
مروة الأزلي وسامح
مروة الأزلي وسامح الصريطى
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محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة مروة الأزلي صورا جديدة من كواليس تصوير مشاهدها الخاصة ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي يعرض حاليا".

وظهرت مروة الأزلي برفقة الفنان الكبير سامح الصريطى عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "مع رمزى جوزى حبيبي اللى متجوزاه عن حب مش عشان فلوسه.. بطلوا اشاعات #نصيبي_وقسمتك_جزء 3 حكاية #مين_طفى_النور".

يُذكر أن حكاية "مين طفى النور" من بطولة: ملك قورة، كريم قاسم، سامح الصريطي، حسني شتا، منة سماحة، مروة الأزلي.

مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد
متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد
متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد
متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد
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