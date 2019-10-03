سكان مدينة الرحاب يشكون وجود بحيرة مياه ناتجة عن تسرب المواسير

استغاث المواطن لطفى عبد الحافظ، من أهالى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود تجمع للمياه ناتج عن مواسير مياه الشرب.





وقال فى رسالته: "هذه الحالة تتكرر كل 2 إلى 3 أسابيع فى نفس المكان منذ ما يقرب من سنة، عبارة عن بحيرة مياه ناتجة عن مشكلة بالمواسير، وتأتى شركة المياه وتصلح العطل أو الكسر ويرجع مرة تانية بعدها 2 أسبوع أو 3 تقريبا، مناشدا المسئولين بالعمل على معالجة الأمر بشكل صحيح حفاظا على المياه من الإهدار".



