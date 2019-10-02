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مرأة

حرق الدهون أثناء النوم بدون ريجيمات قاسية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
حرق الدهون أثناء النوم أمر يمكن تحقيقه ببساطة وفقا لدراسة حديثة في معهد سالك والتى أكدت أننا كلما بقينا مستيقظين، زاد السعرات الحرارية التي نستهلكها لم نتكمن من حرق الدهون اثناء النوم وتكهن العلماء أن أفضل طريقة لخفض السعرات الحرارية قد تكون ببساطة الحصول على مزيد من النوم والذهاب إل الفراش مبكرا وحرق أسرع للدهون أثناء النوم 

يمكنك إجراء بضع تعديلات بسيطة على روتينك المسائي .

1-حرق الدهون اثناء النوم 

"أي طعام يحتوي على التربتوفان ، والذي يشمل المكسرات والدجاج والسمك والعدس والبيض ، يمكن أن يساعد في بدء متلازمة النوم" . وتضيف قائلة: "إذا كنت من النوع الذي لا يستطيع النوم على معدة فارغة ، فإن وجود مصدر صحي للدهون مثل الأفوكادو أو زبدة الجوز يمكن أن يساعد فى سد الجوع ..

يمكنك تناول كوبين من شاى البابونج قبل النوم لما له من خصائص مهدئه فى الوقت نفسه حرق اسرع للدهون كذلك تحتوى بعض انواع الشاى على خصائص سحرية لفقدان الوزن ، بدءًا من إخماد هرمونات الجوع إلى زيادة حرق السعرات الحرارية إلى ذوبان الدهون المخزنة في خلايا الجسم 

2-حرق دهون اثناء النوم الدهون وتناول الحبوب الكاملة في الغداء 

يجب تجنب الوجبات الكبيرة والقهوة قبل النوم من الأفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة في وقت الغداء ، وليس مع العشاء
ولتحقيق هدفك اليومي من الألياف ، "من المهم وجود حوالي 20 جرامًا من الألياف غير القابلة للذوبان لتمكنك من النوم ، لذا عليك أن تتناولى ذلك يوميًا ، وستضمن أنك تستطيع تحويل ما يكفي من السيروتونين إلى النوم جيدًا."

3- لحرق دهون اثناء النوم .. إغلاق المطبخ 

على الرغم من أنه لا ينبغي عليك الذهاب إلى الفراش جائعًة يجب تناول آخر وجبة لك على الأقل ساعة أو ساعتين قبل النوم" . قد يساعدك الصيام الليلي - المعروف أيضًا باسم إغلاق المطبخ مبكرًا - على فقدان المزيد من الوزن ، حتى لو كنت تتناولين المزيد من الطعام على مدار اليوم 

4. كيفية حرق الدهون اثناء النوم .. استرخى مع التنفس العميق 

اليوجا تساعدك على الاسترخاء والابتعاد عن الجوع العاطفى والأهم من ذلك أنه يسمح لك بالتركيز على الداخل ، ومنع الإجهاد 
بل مساعدتك على الاسترخاء

5. وصفة حرق الدهون اثناء النوم وخفض حرارة الغرفة 

خفض الحرارة في فصل الشتاء يساعدنا على التخلص من الدهون في البطن أثناء النوم. تعمل درجات الحرارة الأكثر برودة على محاولة الجسم الحصول على الطاقة للتدفئة وحرق أسرع للسعرات ..

6. طريقة حرق الدهون اثناء النوم 

إن التعرض للضوء في الليل لا يوقف فقط فرص نومك في ليلة عظيمة ، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن وفقًا لدراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة الأشخاص الذين ينامون في غرف مظلمه فكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 21 في المائة من الذين ينامون فى إضاءة

7. حرق الدهون اثناء النوم وأخذ حمام ساخن

"يعتبر الاستحمام بالماء الساخن أمرًا رائعًا لضمان النوم الجيد ليلًا لأنه يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وتخفيف آلام العضلات. بالإضافة إلى ذلك وتؤدى درجة حرارة الماء الساخن ، إلى زيادة مستوى الأوكسيتوسين ورفع حرارة جسمك وحرق مزيد من السعرات

مصدر المعلومات موقع eatthis.com
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