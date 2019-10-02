بعد شكاوى الأهلي ضده.. مرتضى منصور:أنا حافظ سجون مصر.. وهذا موقف تركي آل شيخ

عاد مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، لاثارة الجدل من جديد، وذلك بسبب الشكوى التي قدمتها إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ضده.



وقامت إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بتوجيه شكوى الى رئاسة الجمهورية وإلي مجلس النواب وإلى اللجنة الاولمبية المصرية وإلي اتحاد الكرة المصري، وذلك بشأن تجاوزات مرتضى منصور ضد محمود الخطيب ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي.



"انا حافظ سجون مصر وضربت سفير إسرائيل"

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على أنه لن يعير اي انتباه ولن يخشى أي من شكاوي التي قام النادي الأهلي بها خلال الفترة الأخيرة.



وقال مرتضى منصور :" ‏مع احترامي للجهات اللي الأهلي بعتلها شكاوي، أنت بشتمني وتشتكي؟ لو أنت مؤدب محترم أنا مليش دعوة بيك، وكل الشكاوي ولا هتهز شعرة من رأسي".



واضاف:" الخطيب أفشل إداري في تاريخ مصر، ‏أنت فاكر يا خطيب أنك تقدر توقع بيني وبين جماهير الأهلي؟ جماهير الأهلي بتحبني" مضيفًا:"عمري ما قولت يا مامي، أنا اتحبست 7 مرات كلها اعتقالات، أنا ضارب سفير إسرائيلي، أنا حافظ سجون مصر زي بيتي، أنا مبخافش أعملوا 100 شكوى".



واختتم :" من سيحترمنا سنحترمه، أعترف بأن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر، لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر، لم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي".



دعم تركي ال شيخ لمحمود الخطيب

وفي السياق ذاته أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، ان المستشار تركي ال شيخ، مستشار هيئة الترفية السعودية، لم يكن يقصده هو بمساندته لمحمود الخطيب.



وقال مرتضى منصور :" لن يستطيعوا الوقيعة بيني وبين تركي آل شيخ، لقد قال ذلك ردًا على أندية أخرى سبوا الخطيب، وكان ذلك تعزيه له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة".



وكان تركي آل شيخ قد كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق".



واضاف:" ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شئ طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام".



الهجوم على المرأة الحديدية للكاف

وبالانتقال الي مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، هاجم مرتضى منصور السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والملقبة بالمرأة الحديدية بالكاف، والتي تم تعيينها مؤخرًا سكرتير عام للاتحاد الأفريقي "كاف".



وقال مرتضى منصور عيسى حياتو عايز ينتقم من مصر علشان أحمد أحمد كسبه في انتخابات الاتحاد الإفريقي" مضيفًا:" فاطمة سامورا محسوبة على حياتو، وبقولها متصفيش حسابتك مع مصر اللي الزمالك بيمثلها".



وينتظر الزمالك قرار الاتحاد الإفريقي، بشأن أزمة مباراته مع جينيراسيون فوت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي رفض الفريق السنغالي خوضها على ملعب برج العرب يوم الأحد الماضي، في ظل عدم اعترافه بنقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية.