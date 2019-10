جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

نشرت الفنانة حلا شيحة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة بإطلالة رقيقة.









وظهرت حلا بفستان حمالات منقوش بكرانيش وطويل من الشيفون ، واعتمدت حلا مكسياج رقيق مع تسريحة شعر بيسطة ولكتها جعلت اطلالاتها مميزة بارتدائها كوتشي رياضي باللون الأبيض.









وكانت التقطت حلا الصورة وهي تجلس علي الارض ، وكتبت حلا علي الصورة :

Am proud to be an independent woman ,a mum of four wonderful kids ,to be able to wake-up every morning thank god am still alive To win new day , new beginning , positive vibe , believe in yourself no matter how much they try to put you down

there words will only get back to them

follow your heart and soul see only the good, be different like i always say be ur own kind of beauty , سعيدة كوني امراة مستقلة و ام لاجمل اربع اولاد

و كل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين انه اعطاني هذا اليوم ليكون افضل يوم ،يوم جديد،بداية جديدة ،الماضي انتهي و اليوم البداية مع الاصرار و القوة و اليقين بالله و الثقة بالنفس نصل لما نحب

كوني انت ،كوني كما تحبين ،صاحبة ارادةو صلابة ان تكوني ،فانتي امرأة كوني فخورة قوية.