للرسائل فقط.. واتساب يختبر ميزة جديدة لهواتف أندرويد

تعمل شركة فيسبوك "Facebook" على إضافة العديد من الميزات الجديدة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، بهدف تحسين تجربة المستخدم أثناء استخدام الخدمة، وخلال العام الجاري طرحت الشركة ميزات مبهرة، من بينها إغلاق التطبيق ببصمة الأصبع ومشاركة حالة واتساب على قصص فيسبوك.



وتختبر الخدمة خاصية جديدة مخصصة للرسائل على هواتف أندرويد، تعرف باسم ميزة التدمير الذاتي للرسائل "self-destruct"، حيث سيتم حذف الرسائل في واتساب بين المستخدمين بشكل افتراضي، بعد أن يتم ضبط التدمير الذاتي بعد إرسالها بمجرد مرور 5 ثوانٍ إلى 60 دقيقة، وفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني.



وأشار موقع "WABetaInfo" المتخصص في أخبار تطبيق واتساب، إلى أن نسخة الاختبار والتي تحمل رقم (v2.19.275) والتى تم إصدارها مؤخرا للجمهور تتضمن ميزة اختيارية مخصصة لتطبيق واتساب للهواتف التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد.



وتسمح تلك الميزة للمستخدمين بتعيين رسائلهم على مؤقت التدمير الذاتي، وستحذف الرسائل إلى الأبد ولن يبقى لها أثر، سواء عند المرسل أو المرسل إليه.



وتعد هذه الميزة مفيدة جدًا، وخاصةً للمستخدمين الذين يشاركون معلومات حساسة مع الأصدقاء.



وتعتبر خاصية "التدمير الذاتي" للرسائل، أحد أبرز الميزات الأكثر شعبية على تطبيق التراسل الفورى تيليجرام "Telegram"، والذي يعد أقوى منافس لتطبيق واتساب.



وتخطط الشركة المالكة للخدمة لإضافة خاصية جديدة للتطبيق، وهي ميزة الدردشة السرية "secret chat"، والتى تعد من أبرز ميزات ماسنجر فيسبوك "Facebook Messenger" وتطبيق التراسل تيليجرام "Telegram".