قفلوا السبورة التفاعلية بالقفل.. صورة على فيس بوك تثير سخرية المصريين

تشهد الآن صفحات موقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك، تداولا لصورة قيل إنه تم التقاطها من إحدى المدارس، تكشف عن قيام مدير المدرسة بعمل بوابة من "الصاج" مغلقة على السبورة الذكية التي تم تركيبها في أحد فصول الصف الأول الثانوي.





وأوضحت تعليقات الصورة، أن مدير المدرسة لجأ لهذا الأسلوب خوفا من تعرض السبورة الذكية التفاعلية للسرقة ، خاصة وأن هذه المدرسة موجودة في منطقة شعبية .





كما أشارت تعليقات الصورة إلى أن هذه السبورة تعد عهدة غالية الثمن مسئوليتها في رقبة مدير المدرسة ، حيث يصل ثمن السبورة الذكية الواحدة إلى 80 ألف جنيه مصري.





وقد تفاعل بعض مستخدمي فيس بوك مع هذه الصورة بشكل كوميدي ، حيث قالت إبتسام محمد "العيال جننوا المدارس ، ووقالت سارة سليم : ولاد الحرام ماخلوش لولاد الحلال حاجة ، وقال مصطفى طلعت " والمفروض يكهربوها كمان" ، وقالت حنان محمد : نرش ميه كده الأول عشان ربنا يفتحها علينا ، وقالت هيام عبد الرحمن : يعني سابوها مفتوحه العيال شغلت اغاني قفلوها كمان مش عاجبكم".



