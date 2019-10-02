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برلمان

رئيس البرلمان يظهر العين الحمراء.. وهذه أسرار غضب النواب من الحكومة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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عبد الرحمن سرحان
بدى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حانقًا وأظهر حدة في حديثه الموجه إلى الحكومة بالجلسة الافتتاحية، لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، بسبب الأداء البطيئ الذي ظهر على أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والذي لا يرتقي إلى طموحات وجهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب النواب.

الدكتور علي عبد العال كان حازمًا في رسائله للحكومة ولم يبد تراخيًا معها، إذا أكد أنه لا تهاون في استخدام الأدوات الرقابية ضدها، كما أن نواب آخرون طالبوا بإقالة الوزراء الذين على غير المستوى المنشود، الذي يتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تواجه تحديات على كافة الأصعدة يتطلب معها حالة من المرونة في الأداء الحكومة.

* وقفة صارمة من البرلمان مع الحكومة

"سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية وعليها أن تحنو على الشعب.." كان تلك الكلمات أولى تحذيرات رئيس البرلمان للحكومة بالجلسة العامة أمس.

وأضاف عبد العال أنه على الحكومة أن يتحملوا المسئولية وأن يحنو على الشعب الذي يتنتظر الكثير من مجلس الشعب والحكومة، وعلى المجلس أن يفعل كل الأدوات الرقابية".

أما المتحدث باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، قال، في رسالة تحفظ،: إن "الأجهزة التنفيذية في مصر خلال المرحلة في حاجة إلي مراجعة دقيقة على مستوى الوزراء والمحافظين، حيث العديد منهم لم يقوموا بدورهم المنوط بهم حتى الآن، وهذا أمر غير مقبول في ظل العمل والبناء الذي يتم في مصر خلال المرحلة الأخيرة".

ولفت صلاح حسب الله، إلي أن الحكومة لا بد أن تضع المواطن المصري في اعتبارها، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى حكومة " تطبطب" على المواطن ومجلس يثور لانتزاع حقوقه وهذا منهج لا بد أن يكون قائما بدور الانعقاد الخامس الذي انطلقت فعاليات، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلي أن المواطن المصري لا بد أن ينعم بالإًصلاح الاقتصادي.

وأكد أن الشعب المصري استطاع أن يفرز الجيد من الردئ، بشكل واضح، خلال الفترة الماضية، في مواجهة أعداء البلاد الذين حاولوا التشكيك في مؤسسات وجهات الدولة، التي لا مجال للتشكيك فيها، متابعا، أن جيش مصر شهد له رب الكون، وأثبت أنه جيش وطنى "معجون بتراب الوطن".

كما فتح عماد محروس، عضو مجلس النواب، النار على الحكومة، مطالبا بسرعة رحيل من وصفهم الفاشلين من الوزراء، وهو نفس الأمر الذي طالبت به النائبة هالة أبو السعد برحيل الحكومة إذا لم تقدم حلول لإشكاليات المواطنين

حكومة علي قدر المسؤولية
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل المواطن وتحقق الرخاء الاقتصادي، مؤكدة علي أن إشكاليات كثيرة وعمل غير معروف لوزير الصناعة ولم يقدم أي شيئ للشعب المصري حتي الآن وعليه أن يحضر للبرلمان لتقديم كشف حساب لعمله.

ولفتت إلي أن الشعب المصري فى حاجة لحكومة علي قدر المسؤولية من عمل برامج تنمية والتغلب علي إشكاليات الشباب والمواطنين.

فيما طالب النائب محمد الحسيني بسرعة مناقشة قانون المحليات وضحا ان عدم اجراء هذه الانتخابات حمل النواب و المجلس النيابي المزيد من الأعباء مضيفا" الحكومة تحتاج وزراء مبدعين ونحن نفتقد ذلك "

وقال الحسيني خلال الجلسة العامة " نريد ان نعقد لقاء مع رئيس الجمهورية و ندعم استقرار الدولة ولا شك أن هناك وزراء يعملون و محافظين يعملون و لكن كلنا نعاني و لابد إعادة النظر في الحكومة ".

فيما قال النائب محمد عقل " الحكومة في أجازة وثبات عميق من مشاكل الشعب المصري ولابد أن نفعل دور البرلمان في مواجهة الحكومة
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