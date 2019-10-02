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مرأة

بـ فستان أزرق.. نجوى كرم تتألق فى أحدث ظهور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:42 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة نجوى كرم ستورى جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت نجوى كرم بفستان تحت الركبة باللون الأزرق مكشوف الظهر ومفتوح من الأكمام، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضى.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية كآيشادو للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البيج.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط وسوار لليد لإكمال إطلالتها.
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