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فن

من داخل سيارتها.. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:07 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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شروق حمدى
نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها بموقع انستجرام صورة جديدة ظهرت فيها من داخل سيارتها .

وتفاعل متابعو ريهام حجاج مع الصورة معلقين:

أجمل عيون، قمر، أحلى ريهام فى الدنيييا

يشار إلى أن ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد أن انفصل عن زوجته السابقة النجمة ياسمين عبد العزيز.

وآخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن" الذي عرض في رمضان الماضي بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان، ومن تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.
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