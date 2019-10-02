الشيف الأشهر عبر التواصل الإجتماعى .. 3 نجمات يستضفن بوراك فى لبنان

الشيف بوراك واحد من اشهر الشيفات على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تعد الفيديوهات الخاصة به هى الأعلى مشاهدة خلال الفترة الماضية، لذا حرصت عدد من الفنانات اللبنانيات على لقاءه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان .



كانت أخر الفنانات اللاتى التقين بوراك خلال وجوده مؤخرا في لبنان الفنانة ​مي حريري​، خاصة وان هناك علاقة صداقة عائلية تجمع بين الطرفين .



كما التقى بوراك بالفنانة نانسي عجرم في منزلها، وظهرت نانسى عجرم، فى مقطع الفيديو نشرته وهى تستقبل الشيف بوراك فى منزلها ببيروت وقامت بمساعدته فى الطبخ.



ولاقى الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها، وكانت أبرز التعليقات: "نانسى بقيت مساعد الشيف"، "الاكل شكله حلوه اوووى"، "ماتيجى هنا وانا حب عشان اعيش على اكلك".



كما نشرت الفنانة اللبنانية يارا، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت بصحبة الشيف بوراك، وذلك في جلسة جمعت بينهما في العاصمة بيروت.



وعلقت يارا على صورتها مع بوراك، قائلة "وصبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت .. أحلى وأهضم وأقوى .. والله محتارة شو إطبخلو على الغدا مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟ .. شكرًا "شيف بوراك" لزيارتك نوّرتني وأسعدتني".