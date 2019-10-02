يقودها طيار مصري.. استقبال خاص لأكبر طائرة ركاب في العالم بمطار القاهرة.. الخطوط الإماراتية تعلن زيادة الرحلات بين القاهرة ودبي.. وتشيد بجاهزية المطار وتكرم قياداته



أعقب وصول الطائرة العملاقة مطار القاهرة، تنظيم احتفالية داخل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، توجه "عادل الرضا"، خلالها بالشكر إلى الحكومة المصرية ووزارة الطيران وسلطات المطار، على جميع التسهيلات المقدمة التي جعلت الحدث ناجحًا بكافة المقاييس.



وقال " الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات"،: "خططنا لهذا اليوم التاريخي منذ وقت طويل، وجاء تشغيل الإيرباص A380 إلى القاهرة نتاج الكثير من العمل والتحضير، ولا شك في أن ذلك يشكل علامة فارقة في سجلّ عملياتنا إلى جمهورية مصر العربية، التي بدأت منذ زمن طويل، ونأمل أن نؤدي دورًا فعالًا في دعم التجارة والسياحة وتحفيز اتصالها بباقي دول العالم"، مؤكدا إلى تطلعهم إلى تشغيل الطائرة بانتظام من وإلى القاهرة.



وعلى هامش الاحتفالية، أهدى ثاني الأنصاري المدير الإقليمي للخطوط الإماراتية، اللواء أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، درع التميز لقيادات الطيران المدني، على جهودهم المبذولة والتسهيلات المقدمة لجميع الشركات العاملة بمطار القاهرة.



زيادة عدد الرحلات بين القاهرة ودبي



وبالحديث عن البلدين، نجد أن القاهرة من أوائل المحطات التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إليها في أبريل عام 1986، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 مليون راكب، وشهدت العمليات نموًا مضطردًا لمواكبة طلب العملاء، حيث تشغل طيران الإمارات حاليًا 21 رحلة أسبوعيًا بين دبي والقاهرة.



وأعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن نيتها لزيادة عدد الرحلات الجوية بإضافة 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 28 أكتوبر 2019، ما يصل بإجمالي رحلات طيران الإمارات التي تخدم القاهرة إلى 25 رحلة في الأسبوع، فضلا عن أنه يوجد نحو أكثر من 2000 مواطن مصري يعملون في مجموعة متنوعة من الأدوار ضمن مجموعة الإمارات، بمن فيهم ما يزيد على 1000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية.



عن الإيرباص A380



وتوفر طائرة الإمارات A380 التي وصلت إلى القاهرة مقاعد بتوزيع الدرجات الثلاث: 426 مقعدًا في الدرجة السياحية و76 مقعدًا يتحول إلى سرير مستوي في درجة رجال الأعمال و14 جناحًا خاصًا في الدرجة الأولى، ويتاح لركاب الدرجة الأولى اختبار الشاور سبا على متن الطائرة واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمرطبات والمأكولات الخفيفة.



ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات بأرقى الخدمات في الأجواء، بما في ذلك الإنترنت اللاسلكي مجانًا، وبنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر أكثر من 4500 قناة ترفيهية تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة والبودكاست.



وتتيح طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، ولأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز، الاستمتاع بصالتها الخاصة في مطار القاهرة الدولي، التي افتتحت في عام 2018.



وتشمل أشهر الوجهات التي يسافر إليها المصريون ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات مدنًا في آسيا والأميركتين وأستراليا، مثل بكين وشنغهاي وهونج كونج وبانكوك، وسيدني ونيودلهي ومومباي، ونيويورك وواشنطن العاصمة.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ انضمام A380، إلى أسطول الخطوط الإماراتية في عام 2008، أصبحت الطائرة الأشهر والأكثر إثارة للإعجاب في العالم، وسافر على متنها أكثر من 115 مليون راكب، ويضم أسطول طيران الإمارات حاليًا 112 طائرة A380 وسوف تتسلم 11 طائرة أخرى من هذه الطراز، منها 6 خلال السنة الجارية.

وسط استعدادات خاصة وتجهيزات شهدها مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، هبطت في تمام العاشرة صباحا، أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لشركة الخطوط الإماراتية من طراز إيرباص A380، قادمة من دبي في رحلتها المنتظمة الأولى إلى القاهرة، على متنها وفد ضم الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل رضا وعدد من كبار الشخصيات، كان في استقبالهم اللواء طيار أحمد ماهر جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ووفد من المسؤولين الرسميين.استقبال مطار القاهرة الدولي، لهذا الطراز من طائرات الإيرباص A380، يعكس مدى جاهزيته لكافة أنواع الطرازات العملاقة، خاصة بعد التطويرات الأخيرة التي جرت على المعدات ومهبط الطائرات الأوسط 05C ، الذي هبطت عليه الطائرة العملاقة بقيادة القبطان المصري هشام عساوي ومساعده الضابط أول الإماراتي عبدالله اليماحي، وتم استقبالها كما هو متعارف عليه تقليديًا برشاشات المياه ورفع قائدا الرحلة أعلام البلدين.