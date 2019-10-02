كرة شاملة وأرقام مرعبة .. كيف أصبح فايلر معشوق جماهير الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر بعد الفوز الساحق الذى حققه اليوم على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.





ونجح السويسرى فايلر فى خطف أنظار وقلوب جماهير الأهلى سريعا ليس فقط لأنه حقق 5 انتصارات متتالية فى أول 5 مباريات له مع المارد الأحمر ، بل بسبب الأداء المميز الذى بات عليه الأهلى معه وتقديم كرة قدم جميلة أعادت للأذهان العصر الذهبى للأهلى .





واستطاع فايلر بشكل ملحوظ للجميع تطوير أداء عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم رمضان صبحى الجناح الهجومى الذى بات واحدا من أفضل لاعبى الكرة المصرية فى الوقت الحالى نتيجة التطور الكبير فى أدائه على مرمى فريق الخصم ونجاحه فى تسجيل عدد من الأهداف .





وكذلك الحال بالنسبة لحسين الشحات الذى وصل إلى قمة مستواه ومجده الكروى تحت قيادة فايلر وبات واحدا من أهم اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم فى الفريق خلال الفترة الأخيرة نتيجة الدور الكبير الذى يقدمه داخل أرضية الملعب .





وهو الأمر نفسه بالنسبة لعدد كبير من اللاعبين مثل حمدى فتحى فى وسط الملعب والسولية أيضًا وأحمد فتحى الذى عاد ليخترق التشكيل الأساسى للفريق مع تولى السويسرى وأيضا الظهور الرائع للنيجيري جونيور أجايي وملك النص "الجديد" مجدى قفشة.





ومع فايلر، أصبح الأهلى الأهلى يمتلك كافة الحلول الهجومية بتواجد عدد كبير من اللاعبين بصفة دائمة فى الخط الأمامي وهو ما يتيح العديد من الفرص ويتسبب فى إحراز العديد من الأهداف وفى المقابل نجح فايلر فى إيجاد تأمين دفاعى حصين فى الأهلى خاصة فى ظل إبداع عمرو السولية وحمدى فتحى لاعبى وسط الملعب فى الفترة الأخيرة بجانب أداء خط الدفاع الجيد أيضًا.





وتمكن الأهلى تحت قيادة فايلر فى تسجيل 14 هدفا خلال 5 مباريات فقط وهو رقم يعد جيدًا للغاية فى عالم كرة قدم خاصة أن الأهلى خلال الـ 5 مباريات واجه عدد من الفرق القوية وعلى رأسها الزمالك وسموحة والإنتاج الحربى .





كانت بداية فايلر القوية مع الأهلى عندما فاز على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية بهدفين دون رد ، ثم التوهج أمام الزمالك الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستمرار النجاحات بالفوز على سموحة بهدف دون رد ثم الفوز مجددا على حساب كانو سبورت بملعب برج العرب بأربعة أهداف دون رد ثم تقديم أقوى العروض خلال مواجهة الإنتاج الحربي والفوز عليه بأربعة أهداف دون رد .



