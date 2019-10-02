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رياضة

الأهلي يعدل مواعيد التدريبات استعدادا لـ أسوان.. اعرف السبب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العاشرة والنصف صباح غدٍ الخميس، موعدًا لمران الفريق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا عريضا على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان.

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