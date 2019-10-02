لمدة 3 سنوات.. ياسر عبد الوهاب وكيلًا لـ آداب كفر الشيخ للدراسات العليا

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا رقم 1996 لسنة 2019م، بتعيين الدكتور ياسر مصطفى عبد الوهاب، الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات.





تخرج الدكتور ياسر عبد الوهاب، في كلية الآداب جامعة الإسكندرية في 30 مايو 1992م، وحصل على درجة الماجستير في التاريخ في أبريل عام 2000م، ونال درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب جامعة طنطا، عام 2005م، بتقدير مرتبة الشرف الأولى.





عُين مدرسًا مساعدًا بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، في أكتوبر 2000م، ورُقِي مدرسًا بنفس الكلية في نهاية أبريل عام 2005م، حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب عام 2012م، ونال درجة الأستاذية في 30 أكتوبر 2018م.



