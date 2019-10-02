Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمدة 3 سنوات.. ياسر عبد الوهاب وكيلًا لـ آداب كفر الشيخ للدراسات العليا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا رقم 1996 لسنة 2019م، بتعيين الدكتور ياسر مصطفى عبد الوهاب، الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات.

تخرج الدكتور ياسر عبد الوهاب، في كلية الآداب جامعة الإسكندرية في 30 مايو 1992م، وحصل على درجة الماجستير في التاريخ في أبريل عام 2000م، ونال درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب جامعة طنطا، عام 2005م، بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

عُين مدرسًا مساعدًا بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، في أكتوبر 2000م، ورُقِي مدرسًا بنفس الكلية في نهاية أبريل عام 2005م، حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب عام 2012م، ونال درجة الأستاذية في 30 أكتوبر 2018م.

جدير بالذكر أن الدكتور ياسر عبد الوهاب، من مواليد يناير 1970م، بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.
Advertisements

ترشيحاتنا

صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

فيديوجراف| العريس الهارب.. حكاية مصطفى أبو تورتة ونهال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى والسنن الفائتة؟ الإفتاء تجيب

بملابس البيت.. هيدي كرم بإطلالة طبيعية مع قطتها الصغيرة

تضم مالي والكاميرون وغانا... منتخب مصر في مجموعة نارية بنهائيات كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح يضيف الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك سالزبورج..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها