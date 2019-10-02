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فن

أحمد مراد يكشف تفاصيل فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:31 م
أحمد مراد
أحمد مراد
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أحمد إبراهيم
كشف المؤلف أحمد مراد عن تفاصيل فيلمه الجديد "كيرة والجن" والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز ويقوم باخراجه مروان حامد.

وقال مراد خلال لقائه برنامج mbctrending : "القصة بها جزء حقيقي يعود إلى شخصيات حقيقية، وجزء خيالي يتناسب مع الفيلم السينمائي وقد تم تغيير اسم الفيلم من "1919" إلى "كيرة والجن"، كونه يراه الانسب حتى لا يشعر المشاهد اننا نقدم عملا تاريخيا وخاصة ان الفيلم به أكشن وإثارة، بالإضافة إلى أنه قام بتغييرات كثيرة عن القصة.

واضاف مراد قائلا : "منذ فترة طويلة بفكر في تحويل الرواية إلى فيلم، لكن كان الأمر صعبا بسبب أن الحقبة الزمنية التي تدور الأحداث فيها في فترة العشرينيات والآن مصر تختلف كثيرا عن هذه الفترة، وبعد جلسات عمل مع المخرج مروان حامد قررنا البدء في تنفيذه.
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