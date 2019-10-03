سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة تجميد صالح جمعة ..فيديو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إنه يتمنى أن تجمع قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا الأهلي بالزمالك معًا، كما تحدث عن موقف صالح جمعة بعد تغريمه.





وأضاف سيد عبد الحفيظ، عبر برنامج "اللعيب" عن "MBC مصر"، عن أزمة صالح جمعة "نتعامل على الموقف بما يتناسب، غاب عن مران المستبعدين، وتم تطبيق اللائحة، موقف وانتهى".





وتابع سيد عبد الحفيظ، "صالح تمرن مع المستبعدين، وظهر بشكل جيد، والمدير الفني يعطي الفرصة للجميع، والتواجد الفني متروك لـ فايلر".



