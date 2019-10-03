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أخبار العالم

مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي زرعت عشرات الحقول من الألغام بالحديدة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
زرعت ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين عشرات الحقول من الألغام والعبوات الناسفة جنوب مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، في ظل الاستهداف المتواصل للمديرية والمدينة والتصعيد نحو تخوم وأطراف المركز.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء أمس الأربعاء، بأن هذه العملية شملت طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية، منها قرى منطقة عرفان وظمي وسقم وخطوط الدراجات النارية المتجهة إلى مدينة حيس والخطوط الفرعية المتجهة إلى مدينة الخوخة.

وأوضحت مصادر ميدانية يمنية، حسب "ألوية العمالقة"، أن عناصر الميليشيا قامت بنصب حواجز ومنعت المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبرتهم على التحول إلى خطوط وعرة يصعب العبور فيها، ثم قامت بزرع الألغام ذات الأحجام والأشكال المختلفة، وفق البيان.

يأتي ذلك ضمن التصعيد والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في مناطق مختلفة من الحديدة، والذي أدى لسقوط عشرات المواطنين ضحايا تلك الألغام والعبوات التي تزرعها الميليشيات الإرهابية.

ويتزامن زرع ميليشيات الحوثي لحقول جديدة بالألغام والعبوات الناسفة في جنوب الحديدة، مع تواصل تصعيدها العسكري بالهجمات والقصف والتحشيد على وتيرة واحدة في أكثر من منطقة بجبهات الحديدة والساحل الغربي، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.
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