أسلوبه لا يناسب المدرب.. كريم شحاتة: صالح جمعة مستبعد الفترة المقبلة

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن طريقة لعب صالح جمعة لاعب الأهلي لا تتناسب مع أسلوب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.





وقال كريم في برنامجه "كورة كل يوم"، عبر شاشة الأولى، "فايلر يطالب اللاعبين باللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة على نقيض أسلوب صالح جمعة الذي يحتفظ كثيرا بالكرة".





وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة بالجولة الثانية للدوري ليحقق الفوز الخامس على التوالي مع فايلر.



