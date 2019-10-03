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رياضة

أسلوبه لا يناسب المدرب.. كريم شحاتة: صالح جمعة مستبعد الفترة المقبلة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
صالح جمعة نجم الاهلي
صالح جمعة نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن طريقة لعب صالح جمعة لاعب الأهلي لا تتناسب مع أسلوب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال كريم في برنامجه "كورة كل يوم"، عبر شاشة الأولى، "فايلر يطالب اللاعبين باللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة على نقيض أسلوب صالح جمعة الذي يحتفظ كثيرا بالكرة".

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة بالجولة الثانية للدوري ليحقق الفوز الخامس على التوالي مع فايلر.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط فى المركز التاسع.
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