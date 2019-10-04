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سيارات

شركات صناعة السيارات بكوريا الجنوبية تخفض الأسعار لجذب المشترين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال مسؤولون في شركات صناعة السيارات بكوريا الجنوبية إن شركات صناعة السيارات تقدم خصومات كبيرة لتعزيز حركة المبيعات التي شهدت تباطؤ ملحوظا في ظل الاضطرابات العمالية وغيرها من مخاطر تقليص حجم المبيعات.

وتوقعت الشركات، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن يسهم خفض الأسعار بنسبة 10 % تقريبا في إنعاش صناعة السيارات التي تعصف بها الأزمات.

ووفقا للأرقام فقد انخفضت مبيعات السيارات في كوريا بنسبة 3ر2 % في سبتمبر عن عام سابق بسبب الحرب التجارية الأمريكية- الصينية وضعف الطلب من الصين.
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