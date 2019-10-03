حرق دهون البطن والأرداف فى الجسم بسرعة.. حيل تحول جسمك لماكينة حرق

حرق الدهون

حرق الدهون

حرق الدهون









إليك بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك على حرق الدهون بتناول مجموعة من الأطعمة اليومية يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

1. حرق الدهون بالتوت البري

2. حرق الدهون ببذور شيا

3. حرق الدهون بالأفوكادو

4- حرق الدهون بالكرنب

5. حرق الدهون بالأسماك الزيتية

6. حرق الدهون بالماء

7. حرق الدهون بالسكريات المكررة

8. حرق الدهون بالقهوة

9. حرق الدهون والابتعاد عن المحليات الصناعية

10. حرق الدهون والذهاب إلى الساونا أو ممارسة الرياضة

حرق الدهون بالمشى

حرق الدهون فى الجسم بعد الأكل وأثناء النوم

2-حرق دهون بعد الأكل وأثناء النوم بتناول الكربوهيدرات المعقدة في وقت الغداء، وليس مع العشاء





3- لحرق دهون أثناء النوم، يجب إغلاق المطبخ ويجب تناول آخر وجبة لك على الأقل ساعة أو ساعتين قبل النوم.







قد يساعدك الصيام الليلي - المعروف أيضًا باسم إغلاق المطبخ مبكرًا - على فقدان المزيد من الوزن، حتى لو كنت تتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم.

5. وصفة حرق الدهون أثناء النوم وخفض حرارة الغرفة

6. طريقة حرق الدهون أثناء النوم

7. حرق الدهون أثناء النوم وأخذ حمام ساخن

حرق الدهون فى البطن

2-حرق الدهون فى البطن وتناول البقوليات

حرق الدهون الثلاثية

بسرعة للبطن والأرداف أمر تبحثين عنه لنسف الدهون، والحصول على قوام مثالى أمر يمكن الوصول إليه بسرعة وبأقل مجهود بمجموعة حيل تخلصك من الدهون العنيدة بسرعة لن تتوقعيها والحصول فى الوقت نفسه على نمط حياة صحى، إليك كيفيةوطرد السموم تعرفى عليها لقوام مثالى فى فترة قصيرة جدا.التوت مصدر للفيتامينات والمعادن، ولكن الأهم هو حمض أورسوليك، وهو مركب هام لنمو العضلات وحرق الدهون، حمض أورسوليك يحسن نمو العضلات ويعزز أيضا تسريع عملية الأيض.تحتوي بذور Chia على نسبة عالية من الأحماض الدهنية Omega-3 و Omega-6 بالإضافة إلى ذلك، فإن الهلام من بذور شيا يشكل حاجزا للمخاط على جدران المعدة، نتيجة لذلك، تباطأ امتصاص الكربوهيدرات بشكل كبير.الأفوكادو مضاد للأكسدة قوى ومفيدة لزيادة التمثيل الغذائي، كما يعد غنيا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة أحادية الدهون والتي تشتهر بتقليل الدهون في البطن.شوربة الكرنب رائعة لفقدن الوزن، فهى منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتبطئ عملية الهضم.عالية للغاية في أوميجا 3 والتي لها صلة مباشرة بتطوير خلايا أكثر صحة قادرة على معالجة السكريات والدهون لدينا بشكل أكثر كفاءة.الماء يعد مصدرا طبيعيا لـتطهير جسمك، وما عليك سوى إضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح العضوي إلى جالون واحد من الماء ويشرب يوميا في الصباح.إن التبديل إلى السكر البني العضوي وغيره من المحليات الصحية يجعلك تلاحظ أن جسمك يحتاج إلى التخلص من السكر عندما تبدأ الرغبة الشديدة في تناول الحلوى.تحتوي القهوة على كافيستول، وهو جزيء ديتيربينويد يمكنه زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، وتجنب تراكم الكوليسترول السيئ وانتقل إلى شرب الشاي الأخضر أو أي شاي عشبي.يمكن أن يساعد الصيام ليوم أو يومين على تطهير الجسم من المواد الضارة، وكذلك إعداده لاتباع نظام غذائي صحي أكثر من خلال تقليل شهيتك.اذهب إلى الساونا وعرقها، ومع ذلك، استشر طبيبك قبل الذهاب لأن التعرض لارتفاع درجات الحرارة لا ينصح به لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.يعد الصباح هو أفضل وقت للمشي لأن مستويات السكر في الجسم خلال الصباح تكون منخفضة لأن الجسم يستخدم مخزونه من الدّهون لإنتاج الطاقة، عليك ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر لتوفير الوقت خلال المساء للاسترخاء والنوم.يمكنك إجراء بضع تعديلات بسيطة على روتينك المسائي.1-حرق الدهون أثناء النوم بتناول كوبين من شاى البابونج قبل النوم لما له من خصائص مهدئة فى الوقت نفسه حرق أسرع للدهون كذلك تحتوى بعض أنواع الشاى على خصائص سحرية لفقدان الوزن.ولتحقيق هدفك اليومي من الألياف، من المهم وجود حوالي 20 جرامًا من الألياف غير القابلة للذوبان لتمكنك من النوم، لذا عليك أن تتناول ذلك يوميًا، وستضمن أنك تستطيع تحويل ما يكفي من السيروتونين إلى النوم جيدًا.4. حرق الدهون أثناء النوم والاسترخاء مع التنفس العميق والابتعاد عن الجوع العاطفى، والأهم من ذلك أنه يسمح لك بالتركيز على الداخل، ومنع الإجهاد.خفض الحرارة في فصل الشتاء يساعدنا على التخلص من الدهون في البطن أثناء النوم، تعمل درجات الحرارة الأكثر برودة على محاولة الجسم الحصول على الطاقة للتدفئة وحرق أسرع للسعرات.إن التعرض للضوء في الليل لا يوقف فقط فرص نومك في ليلة عظيمة، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن وفقًا لدراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة الأشخاص الذين ينامون في غرف مظلمة فكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 21 في المائة من الذين ينامون فى إضاءة.يعتبر الاستحمام بالماء الساخن أمرًا رائعًا لضمان النوم الجيد ليلًا لأنه يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وتخفيف آلام العضلات، بالإضافة إلى ذلك تؤدى درجة حرارة الماء الساخن، إلى زيادة مستوى الأوكسيتوسين ورفع حرارة جسمك وحرق مزيد من السعرات.حرق الدهون فى البطن والحصول على قوام مثالى هو حلم الكثير من النساء، وتعد المشكلة الأكبر لدى الكثير من السيدات هى الشعور بالجوع وعدم القدرة على السيطرة على الشهية يمكنك حرق الدهون فى البطن والحصول على قوام مثالى بالاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مع تجنب الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.إليك أبرز تلك الأطعمة التى تساعدك على منحك الإحساس بالشبع وحرق الدهون فى البطن فهى تتحرك عبر الجهاز الهضمي ببطء، مما يقلل من الرغبة الشديدة في الجوع لفترة أطول.1-حرق الدهون فى البطن وتناول دقيق الشوفانعادة ما يتم تناول دقيق الشوفان في الإفطار ويحتل المرتبة الأولى في مؤشر الشبع، وهذا يعني أنه يجعلك تشعر بالشبع دون إنفاق الجنيهات، هذا لأنه مصدر كبير للألياف الذائبة التي تبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.البازلاء والفاصوليا والحمص والعدس من المصادر الكبرى للبروتين والألياف التي تتمتع بكثافة منخفضة للطاقة وهى تمنحك الشعور بالامتلاء بنسبة 31٪، أضيفى المزيد من البقوليات إلى نظامك الغذائي دون زيادة وزن جسمك.يمكنك حرق الدهون الثلاثية في الدم لمحاربة انسداد الشرايين والجلطات القلبية بمجموعة الحيل التالية إليك أبرزها:1- اتباع نظام غذائي صحي والذي يسبب انخفاضاً في الوزن وبالتالي انخفاض في الدهون الثلاثية ووصولها إلى مستواها الطبيعي في الدم.2- عليك الحد من تناول الحلويات والسكريات، حيث إن تقليل تناول السكريات ضروري للحفاظ على صحة الجسم وتقليل الدهون الثلاثية وخفضها في الدم، كما يجب الابتعاد عن المشروبات المحلاة، حيث ترفع نسبة السكر ونسبة الدهون الثلاثية.3- عليك تقليل اللحوم الحمراء فهى تسبب ارتفاعاً في الدهون الثلاثية وعليك استبدالها بالأسماك التي تمد الجسم بأوميجا3، كما تخفض الدهون في الجسم.