حرق الدهون في الجسم بسرعة وطرد السموم للأبد دون رجيم قاس

3. حرق الدهون فى الجسم بسرعة بالأفوكادو

4- حرق الدهون فى الجسم بسرعة بشوربة الكرنب

5. حرق الدهون فى الجسم بسرعة بتناول الأسماك الزيتية

6. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وتناول الكثير من الماء

7. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وتجنب السكريات المكررة





8. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وتناول الأطعمة العضوية

9. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وبدلا من قهوة الصباح تناول الشاي الأخضر

10. حرق الدهون فى الجسم بسرعة والابتعاد عن المحليات الصناعية







11. حرق الدهون فى الجسم بسرعة والذهاب إلى الساونا أو ممارسة الرياضة

التعرق هو وسيلة طبيعية لتنظيف الجسم من السموم. كلما كان العرق أكثر نظافة. اذهب إلى الساونا وعرقها. ومع ذلك ، استشر طبيبك قبل الذهاب لأن التعرض لارتفاع درجات الحرارة لا ينصح به لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.









بالإضافة إلى ذلك ، فإن الهلام من بذور شيا يشكل حاجزا للمخاط على جدران المعدة. نتيجة لذلك ، تباطأ امتصاص الكربوهيدرات بشكل كبير.الأفوكادو هي الفاكهة الأكثر تغذية للقلب في العالم. فهي مرتفعة للغاية في L- كارنيتيني ، وهو حمض أميني طبيعي في عائلة فيتامين B. لديهم أيضا خصائص مضادة للأكسدة قوية والتي هي مفيدة لزيادة التمثيل الغذائي. الأفوكادو غني جدًا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة أحادية الدهون والتي تشتهر بتقليل الدهون في البطن.شوربة الكرنب رائعة لفقدن الوزن فهى منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف. تعمل الألياف على امتصاص الماء وتوسيعه مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم.سواء كنت تفضل - سمك السلمون أو التونة أو السردين ، فالأسماك الزيتية عالية للغاية في أوميجا 3 والتي لها صلة مباشرة بتطوير خلايا أكثر صحة قادرة على معالجة السكريات والدهون لدينا بشكل أكثر كفاءة.الماء هو مصدر طبيعي لـ "التخلص من" المواد السيئة - فكلما شربت ، تركت السموم الأسرع من جسمك عبر المسالك البولية. هناك مشروب رائع قائم على الماء يمكن أن يساعد في تطهير جسمك - ما عليك سوى إضافة ملعقتان كبيرتان من خل التفاح العضوي إلى جالون واحد من الماء وتهتز به. شرب يوميا في الصباح.تتسبب السكريات المكررة والمحليات الصناعية في إعاقة الجسم لعملية الأيض الطبيعية وزيادة نسبة الجلوكوز في الدم. وبالتالي خلق حلقة مفرغة من زيادة الوزن ، وكذلك فرصة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. إن التبديل إلى السكر البني العضوي وغيره من المحليات الصحية يجعلك تلاحظين أن جسمك يحتاج إلى التخلص من السكر عندما تبدأ الرغبة الشديدة في تناول الحلوى.لا تحتوي الخضراوات العضوية والفواكه واللحوم على مواد سامة مثل المبيدات الحشرية أو المضادات الحيوية. سيؤدي التحرّك العضوي إلى تحسين عملية الأيض لديك ويساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أفضل على إزالة العناصر السامة غير الضرورية من جسمك. و الأغذية المصنعة لن توفر العديد من المغذيات والعضوي.تحتوي القهوة ، خصوصًا عند عدم التصفية ، على كافيستول ، وهو جزيء ديتيربينويد يمكنه زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. تجنب تراكم الكوليسترول السيئ وانتقل إلى شرب الشاي الأخضر أو أي شاي عشبي.نحن نأكل ونأكل ، ثم نأكل أكثر. ومعظم ما نتفاجأ به يتكون من الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة. يمكن أن يساعد الصيام ليوم أو يومين على تطهير الجسم من المواد الضارة ، وكذلك إعداده لاتباع نظام غذائي صحي أكثر من خلال تقليل شهيتك.