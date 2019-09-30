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حرق الدهون في الجسم بسرعة وطرد السموم للأبد دون رجيم قاس

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:10 ص
لمياء الياسين
حرق الدهون فى الجسم بسرعة وطرد السموم أمر ضرورى لنمط حياة صحي إليك بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك على حرق الدهون فى الجسم بسرعة والتخلص من الوزن الزائد والوصول إلى الشكل المثالي للقوام الذى تحلمين به بدون رجيمات قاسية أو رياضات عنيفة ...

1. حرق الدهون فى الجسم بسرعة بالتوت البري

التوت مصدر للفيتامينات والمعادن. ولكن الأهم هو حمض أورسوليك ، وهو مركب هام لنمو العضلات وحرق الدهون. حمض أورسوليك يحسن نمو العضلات ويعزز أيضا تسريع عملية الأيض.

بالإضافة إلى ذلك ، التوت البري هو مضاد حيوي طبيعي يخزنه الجسم لفترة طويلة. بفضل محتواها الحمضي العالي ، فهي بمثابة مادة حافظة طبيعية للأطباق. من أجل زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك ، يمكن أن تؤكل طازجة وتجفيفها دون إضافات. حفنة واحدة في اليوم كافية.

2. حرق الدهون فى الجسم بسرعة ببذور شيا

تحتوي بذور Chia على نسبة عالية من الأحماض الدهنية Omega-3 و Omega-6 وكذلك البروتينات والألياف والكربوهيدرات عندما تتلامس بذور شيا مع السائل فإنها تتوسع في حجمها بمقدار 12 مرة وتتحول إلى جيلي. يمكن أن جراما واحدا من بذور شيا تمتص 25 مل من السائل مما يعني أن قرصة واحدة فقط من بذور شيا يمكن أن تلبي الجوع لفترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الهلام من بذور شيا يشكل حاجزا للمخاط على جدران المعدة. نتيجة لذلك ، تباطأ امتصاص الكربوهيدرات بشكل كبير.

3. حرق الدهون فى الجسم بسرعة بالأفوكادو

الأفوكادو هي الفاكهة الأكثر تغذية للقلب في العالم. فهي مرتفعة للغاية في L- كارنيتيني ، وهو حمض أميني طبيعي في عائلة فيتامين B. لديهم أيضا خصائص مضادة للأكسدة قوية والتي هي مفيدة لزيادة التمثيل الغذائي. الأفوكادو غني جدًا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة أحادية الدهون والتي تشتهر بتقليل الدهون في البطن.

4- حرق الدهون فى الجسم بسرعة بشوربة الكرنب

شوربة الكرنب رائعة لفقدن الوزن فهى منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف. تعمل الألياف على امتصاص الماء وتوسيعه مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم.

5. حرق الدهون فى الجسم بسرعة بتناول الأسماك الزيتية

سواء كنت تفضل - سمك السلمون أو التونة أو السردين ، فالأسماك الزيتية عالية للغاية في أوميجا 3 والتي لها صلة مباشرة بتطوير خلايا أكثر صحة قادرة على معالجة السكريات والدهون لدينا بشكل أكثر كفاءة.

6. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وتناول الكثير من الماء

الماء هو مصدر طبيعي لـ "التخلص من" المواد السيئة - فكلما شربت ، تركت السموم الأسرع من جسمك عبر المسالك البولية. هناك مشروب رائع قائم على الماء يمكن أن يساعد في تطهير جسمك - ما عليك سوى إضافة ملعقتان كبيرتان من خل التفاح العضوي إلى جالون واحد من الماء وتهتز به. شرب يوميا في الصباح.

7. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وتجنب السكريات المكررة

تتسبب السكريات المكررة والمحليات الصناعية في إعاقة الجسم لعملية الأيض الطبيعية وزيادة نسبة الجلوكوز في الدم. وبالتالي خلق حلقة مفرغة من زيادة الوزن ، وكذلك فرصة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. إن التبديل إلى السكر البني العضوي وغيره من المحليات الصحية يجعلك تلاحظين أن جسمك يحتاج إلى التخلص من السكر عندما تبدأ الرغبة الشديدة في تناول الحلوى.

8. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وتناول الأطعمة العضوية

لا تحتوي الخضراوات العضوية والفواكه واللحوم على مواد سامة مثل المبيدات الحشرية أو المضادات الحيوية. سيؤدي التحرّك العضوي إلى تحسين عملية الأيض لديك ويساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أفضل على إزالة العناصر السامة غير الضرورية من جسمك. و الأغذية المصنعة لن توفر العديد من المغذيات والعضوي.

9. حرق الدهون فى الجسم بسرعة وبدلا من قهوة الصباح تناول الشاي الأخضر

تحتوي القهوة ، خصوصًا عند عدم التصفية ، على كافيستول ، وهو جزيء ديتيربينويد يمكنه زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. تجنب تراكم الكوليسترول السيئ وانتقل إلى شرب الشاي الأخضر أو أي شاي عشبي.

10. حرق الدهون فى الجسم بسرعة والابتعاد عن المحليات الصناعية

نحن نأكل ونأكل ، ثم نأكل أكثر. ومعظم ما نتفاجأ به يتكون من الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة. يمكن أن يساعد الصيام ليوم أو يومين على تطهير الجسم من المواد الضارة ، وكذلك إعداده لاتباع نظام غذائي صحي أكثر من خلال تقليل شهيتك.

11. حرق الدهون فى الجسم بسرعة والذهاب إلى الساونا أو ممارسة الرياضة

التعرق هو وسيلة طبيعية لتنظيف الجسم من السموم. كلما كان العرق أكثر نظافة. اذهب إلى الساونا وعرقها. ومع ذلك ، استشر طبيبك قبل الذهاب لأن التعرض لارتفاع درجات الحرارة لا ينصح به لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.


حرق الدهون في الجسم بسرعة وطرد السموم للأبد دون رجيم قاس
حرق الدهون في الجسم بسرعة وطرد السموم للأبد دون رجيم قاس
حرق الدهون في الجسم بسرعة وطرد السموم للأبد دون رجيم قاس
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