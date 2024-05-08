رئيس نادي الزمالك يصل الأهلي للمشاركة في حفل تأبين العامري فاروق

وصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك إلى مقر النادي الأهلي لحضور حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم، الأربعاء، بمقر القلعة الحمراء بحضور عدد من الشخصيات والرموز الرياضية.

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، أزاح الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، وكذلك تم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأسرة الفقيد، ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ومسئولي الرياضة المصرية.

ويقيم مجلس الإدارة حفل تأبين للفقيد الراحل، تقديرًا لعطائه وتاريخه الكبير مع النادي.