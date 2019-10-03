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أخبار العالم

بعد تعثر المفاوضات مع جانتس.. نتنياهو يجتمع بـ ليبرمان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
نتنياهو يجتمع بـ
نتنياهو يجتمع بـ ليبرمان
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع صباح اليوم مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينا"، أفيجدور ليبرمان، في مكتبه بالقدس. 

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن الاجتماع يأتي على خلفية فشل المفاوضات بين حزبي الليكود و"كاحول لفان"، وأن نتنياهو معني أن يُبين للجمهور من خلال هذا الاجتماع، أنه فعل المستحيل لتشكيل حكومة وحدة. 

وأضافت أن ليبرمان صرح في أعقاب تحديد موعد اللقاء بنتنياهو، أن حزبه سيقدم تصورا جديدا للرئيس، بعد عيد الغفران، في حال فشلت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. 

وأشارت القناة الى أن أحزاب تيار اليمين، رفضوا بالأمس طلبا لحزب الليكود، للتوقيع على تعهد خطي للالتزام بالولاء لرئيس الوزراء نتنياهو.
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