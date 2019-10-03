مملكة الذهب.. الانطلاقة المسرحية الأولى لكفيفات النور والأمل

ساعات تفصلنا عن إزاحة الستار عن العرض المسرحى "مملكة الذهب" ، وهو العرض الاول الذى يجسد شخصياته بطلات كفيفات من جمعية النور والامل ، فالعمل يجرى على قدم وساق لتدريبهن على اول عرض لهن والكل منتظر ابداعاتهن التى عودونا عليها في كافة المجالات .



العرض تستضيفه مكتبة مصر الجديدة ، في السادسة من مساء الثلاثاء القادم 8 اكتوبر ، حيث يفتح الستار عن مجموعة من الفتيات الكفيفات ، الاجتهاد و المثابرة كانت أسلحتهن علي مدار ستة أشهر تحت إشراف فريق عمل متخصص و بمساعدة متطوعات متفانيات ومؤمنات بأهمية المسرح في التكيف النفسي و الاجتماعي للبنات بالإضافة لدوره في زيادة الثقة بالنفس وتفريغ الطاقات لهن.



العرض المسرحى باللغة العربية الفصحى ، ويدور حول اهمية العمل في حياة الانسان من تأليف واخراج جورج انور .



قال د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة إن تسخير ما يتمتع به ذوو الإعاقة البصرية من قدرات وتوظيف ما لديهم من طاقات لبناء هذا الوطن من أهم ما نصبو إلى تحقيقه. إذ نؤمن بأن أفراد هذه الفئة يمتلكون من المقومات ما يؤهلهم ليكونوا أناسا مبدعين في خدمة مجتمعهم ووطنهم.



وأشار الى ان الجمعية تسعى من استضافتها للعرض المسرحى الاول لفتيات النور والامل إلى تقوية شخصية الفتيات المكفوفات، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتمكينهن من الانخراط على كافة المستويات ينتصرن على اعاقة فقد البصر.



بينما قال جورج انور مخرج العرض ان الشعور هو اقوي ما يمتلكه الفتيات هكذا يبدو عليهن اثناء البروفات على العرض عندما كن يوجهن لبعضهن البعض نظرات صائبة ويتقن الحركة بشكل لم يتوقعه احد ويؤدين ادوارهن ببراعة، كاسرات قيود النقص التي يضعها البعض وينظر بها الي الكفيف.