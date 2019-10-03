Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مملكة الذهب.. الانطلاقة المسرحية الأولى لكفيفات النور والأمل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ساعات تفصلنا عن إزاحة الستار عن العرض المسرحى "مملكة الذهب" ، وهو العرض الاول الذى يجسد شخصياته بطلات كفيفات من جمعية النور والامل ، فالعمل يجرى على قدم وساق لتدريبهن على اول عرض لهن والكل منتظر ابداعاتهن التى عودونا عليها في كافة المجالات .

العرض تستضيفه مكتبة مصر الجديدة ، في السادسة من مساء الثلاثاء القادم 8 اكتوبر ، حيث يفتح الستار عن مجموعة من الفتيات الكفيفات ، الاجتهاد و المثابرة كانت أسلحتهن علي مدار ستة أشهر تحت إشراف فريق عمل متخصص و بمساعدة متطوعات متفانيات ومؤمنات بأهمية المسرح في التكيف النفسي و الاجتماعي للبنات بالإضافة لدوره في زيادة الثقة بالنفس وتفريغ الطاقات لهن.

العرض المسرحى باللغة العربية الفصحى ، ويدور حول اهمية العمل في حياة الانسان من تأليف واخراج جورج انور .

قال د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة إن تسخير ما يتمتع به ذوو الإعاقة البصرية من قدرات وتوظيف ما لديهم من طاقات لبناء هذا الوطن من أهم ما نصبو إلى تحقيقه. إذ نؤمن بأن أفراد هذه الفئة يمتلكون من المقومات ما يؤهلهم ليكونوا أناسا مبدعين في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

وأشار الى ان الجمعية تسعى من استضافتها للعرض المسرحى الاول لفتيات النور والامل إلى تقوية شخصية الفتيات المكفوفات، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتمكينهن من الانخراط على كافة المستويات ينتصرن على اعاقة فقد البصر.

بينما قال جورج انور مخرج العرض ان الشعور هو اقوي ما يمتلكه الفتيات هكذا يبدو عليهن اثناء البروفات على العرض عندما كن يوجهن لبعضهن البعض نظرات صائبة ويتقن الحركة بشكل لم يتوقعه احد ويؤدين ادوارهن ببراعة، كاسرات قيود النقص التي يضعها البعض وينظر بها الي الكفيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مملكة الذهب عرض مسرحي لمساندة الكفيفات.... فيديو

القلوب مبصرة.. كفيفات هزمن الظلام بمشغولات يدوية.. فيديو

جولة لـ أوركسترا النور والأمل للفتيات الكفيفات في صربيا

ترشيحاتنا

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

بـ القوة الضاربة.. قائمة الأهلي لمواجهة أسوان بـ الدوري الممتاز

مفاجأة مدوية.. الكاف يدعو جينيراسيون فوت لحضور قرعة دور المجموعات

يحول جسمك لماكينة حرق.. ريجيم يخلصك من 5 كيلوجرامات فى أسبوع

هشام طلعت مصطفى وبورتو أبرز المستثمرين.. الصعيد الخير القادم عقاريا

تعليقات صادمة على استبعاد محمد صلاح من المنتخب.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر