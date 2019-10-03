الداخلية: تحرير 5477 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

استكملت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.



وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط ٥٤٧٧ مخالفة مرورية متنوعة.



وجاء بين المخالفات ٢٠٤١ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٢٥٤ مخالفة سير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".



كما تم ضبط ١٢دراجة نارية مخالفة، و٥١ مخالفة شروط الترخيص، و٣٦ حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.