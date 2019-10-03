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أخبار العالم

بسبب سوريا.. تحذير شديد اللهجة من روسيا لـ إسرائيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:03 م
لافروف
لافروف
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محمد علي
هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغارات الإسرائيلية المتكررة، التي سبق وقامت بها المقاتلات التابعة لدولة الاحتلال، معتبرًا أن تكرار ذلك لن يسهم إلا في تصعيد الأمور، مصرحًا قبلها أن الدعم الروسي ساهم في حماية سوريا من الانهيار، وأن بلاده لا تتمسك بأشخاص محددين.

قال لافروف إن الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا قد تخرج الوضع عن السيطرة، محذرًا من مغبة استمرار ذلك.

وكان قد اعتبر وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لا تتمسك بأشخاص محددين في سوريا، وذلك في إطار حديثه عن التدخل الروسي إلى جانب الحكومة السورية.

وقال الوزير الروسي في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم، الخميس: "فيما يتعلق بفكرة إنقاذ النظام عليّ أن ألاحظ التالي، سياساتنا الخارجية لم تقم في أي يوم على شخصنة الأحداث، نحن لا نتمسك بأشخاص محددين، ولا نقف مع أحد ما ضد شخص آخر".

وأضاف لافروف، حول التدخل الروسي في سوريا، أن بلاده لبّت طلب السلطات السورية وقدمت لها المساعدة في الحرب على الإرهاب، بحسب تعبيره.

وإلى جانب العمليات العسكرية، تسعى موسكو إلى تأهيل الحكومة السورية في المحافل الدولية عبر خطط سياسية عديدة تهدف من خلالها إلى تطبيع علاقاته العربية والدولية وإعادة الشرعية إليه بالتوازي مع معارك على حساب المعارضة السورية.
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