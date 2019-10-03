50 سيارة أجرة للعمل على خط ميدان الجيزة - الفيوم الجديد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، انه تم التنسيق مع محافظ الجيزة، على استحداث خط ميدان الجيزة – الفيوم، وتزويد الخط الجديد بعدد 50 سيارة أجرة بشكل مبدئي، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحديث وتطوير منظومة النقل.



وأضاف أن الخط الجديد جاء بناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بمحافظة الجيزة، وأن السيارات الجديدة ستكون بواقع 25 سيارة تحمل لوحات أجرة جيزة، و25 سيارة تحمل لوحات أجرة فيوم.



وسيتم زيادة عدد السيارات تباعًا، على أن يتم إثبات أرقام السيارات داخل موقفى الفيوم وميدان الجيزة، مشيرًا الى أن خط السيارات الجديد الفيوم – ميدان الجيزة جاء استجابة لمطالب العديد من السائقين والركاب، بعد شكاوى استمرت لسنوات طويلة.



وفى هذا الإطار تم عقد اجتماع تنسيقى بين كلٍ من محمود حسين محمود رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بمحافظة الجيزة، و ياسر حسين محمد مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعى بالفيوم، لبحث الخطوات التنفيذية للخط الجديد الفيوم – ميدان الجيزة وإزالة أى معوقات قد تواجه التنفيذ.