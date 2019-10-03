Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

50 سيارة أجرة للعمل على خط ميدان الجيزة - الفيوم الجديد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:24 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، انه تم التنسيق مع محافظ الجيزة، على استحداث خط ميدان الجيزة – الفيوم، وتزويد الخط الجديد بعدد 50 سيارة أجرة بشكل مبدئي، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحديث وتطوير منظومة النقل.

وأضاف أن الخط الجديد جاء بناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بمحافظة الجيزة، وأن السيارات الجديدة ستكون بواقع 25 سيارة تحمل لوحات أجرة جيزة، و25 سيارة تحمل لوحات أجرة فيوم.

وسيتم زيادة عدد السيارات تباعًا، على أن يتم إثبات أرقام السيارات داخل موقفى الفيوم وميدان الجيزة، مشيرًا الى أن خط السيارات الجديد الفيوم – ميدان الجيزة جاء استجابة لمطالب العديد من السائقين والركاب، بعد شكاوى استمرت لسنوات طويلة.

وفى هذا الإطار تم عقد اجتماع تنسيقى بين كلٍ من محمود حسين محمود رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بمحافظة الجيزة، و ياسر حسين محمد مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعى بالفيوم، لبحث الخطوات التنفيذية للخط الجديد الفيوم – ميدان الجيزة وإزالة أى معوقات قد تواجه التنفيذ.
50 سيارة أجرة للعمل على خط ميدان الجيزة - الفيوم الجديد
50 سيارة أجرة للعمل على خط ميدان الجيزة - الفيوم الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشربيني: إنشاء 7 خطوط سير جديدة للربط المباشر بين مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والإنتاج الإعلامي

من 8 إلى 80 مترا .. خطوات الحصول على أرض للمقابر في الجيزة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. حسام عاشور يقرر الاعتزال نهائيًا

بأمر البرلمان.. زيادة دعم التموين لـ100جنيه ومفاجآت بشأن معايير الاستبعاد الجديدة..تفاصيل

هل يجب الفصل بين العمرتين بالخروج من مكة؟

محمد صلاح هدية من الله.. كيف تسبب «مو» في اعتناق رجل إنجليزي الإسلام

كان لازم أدخل على خالي بحاجة.. مصطفى أبو تورتة يكشف الحقيقة.. فيديو

الرئيس السيسى يجتمع بـ المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها