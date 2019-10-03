Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك للقاء المقاصة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:12 م
ميتشو الزمالك
ميتشو الزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته امام المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور
خط الهجوم: مصطفى محمد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة الليلة في كأس مصر

اللجوء إلى الكبار .. ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

ميتشو يصدم كريم بامبو قبل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة

كأس مصر.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

كأس مصر.. الزمالك يهاجم الاتحاد بالقوة الضاربة .. أوناجم وبن شرقي في الهجوم

شيكابالا يهدر هدفا محققا للزمالك أمام الاتحاد .. فيديو

ترشيحاتنا

مهمة عاجلة.. جمال الغندور يكشف موعد تطبيق تقنية VAR فى الدوري المصري

قبل انطلاقها بـ ساعتين .. آخر تطورات بث مباراة الزمالك والمقاصة

سر دعوة كاف لـ جينراسيون فوت لحضور قرعة دوري أبطال إفريقيا

مستبعدو قائمة الزمالك من مواجهة المقاصة ..مفاجآت مدوية

رد فعل قوى من الزمالك عن أنباء إعادة لقاء جينيراسيون السنغالي

الكاف في ورطة.. الزمالك وجينيراسيون قيد الانتظار والوداد يترقب.. والترجي يخشى الإعادة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

شاهد.. حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه وسط الأصدقاء والأقارب

فوائد البلح الأسود.. 10 منافع لا تتخيلها