مصطفى الجمل: شارع 306 تجربة فريدة تحقق آمال وطموحات الشباب





موضحًا ان هذا المشروع يجعل الشباب أصحاب أعمال في سن صغيره بدلًا من البحث عن عمل و بدء مشروعاتهم المستقلة.



وأضاف الجمل أنه تم افتتاح شارع 306 في الماظة و دمياط و طنطا و اليوم بالجيزة تحديدًا في الدقي و ان المخطط في المرحلة الاولى أن يتم افتتاح 150 موقعا في 27 محافظة لتوفير أكبر فرص عمل للشباب,



وأشار: في نهاية حديثه أن الشباب يتم تدريبهم على التعامل مع العملاء وكيفية الوصول لأعلى معدل صحة , ووجه الجمل رسالة للشباب المجتهد " استغلوا تلك الفرص لأنها سوف تغير مجرى حياتك كلها".

قال مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لشركة أسواق مصر إكسبريس المسئولة عن تنفيذ المشروعات في "شارع 306"، إن هذا المشروع شبابي دشنه صندوق تحيا مصر لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم حتى لا ينتظرون طويلًا في طابور الفرص الحكومية ( الممتلئ ).