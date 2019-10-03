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فن

خالد النبوي ينشر البرومو الدعائي الأول لفيلمه يوم وليلة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:26 م
خالد النبوى - يوم
خالد النبوى - يوم وليلة
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سعيد فراج
نشر الفنان خالد النبوى، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "يوم وليلة" المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ولم يكشف خالد النبوي، عن الموعد النهائي لعرض الفيلم بدور العرض السينمائي، مكتفيًا بالتعليق على برومو الفيلم قائلًا: «إعلان فيلم #يوم_وليلة .. قريبا بدور العرض».

من ناحية أخرى، أعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى الذى يعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل عن إختيار فيلم "يوم وليلة" فى افتتاح دورته الثانية.

الفيلم تدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم “يوم مصري”، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، درة، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من تأليف يحيى فكري.

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