إلغاء تخصيص أراضى 15 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون لعدم الجدية

رفض مجلس إدارة المناطق الصناعية فى اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إلغاء تخصيص أراضى ل ١٥ مشروعًا إستثماريًا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون لعدم الالتزام بالجدية فى إقامة المشروعات المخصص لها هذه الأراضي وسبق التحقيق معهم، كما تمت الموافقة على قبول التعديلات القانونية لعدد ٥ مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون حتى يتثنى لها إستكمال المشروعات وفقًا للكيانات الجديدة موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستثمرين المتعثرين وغير الجادين.



وأكد اللواء آمنة خلال الاجتماع ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الاستثمارية تحت الإنشاء والتى بلغت ١٠٥ مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون و١٣ مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، مشددا على سرعة إنهاء أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى حتى يتم طرح المناطق على المستثمرين الجادين والراغبين فى التخصيص لإقامة مشروعات ستثمارية.



ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات المقدمة لتلك المشروعات لإستخراج التراخيص والبدء فى الإنشاء والتشغيل وتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الجاد للمساهمة فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتدعيم مصادر الدخل.



وتم خلال الاجتماع مناقشة استكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية واستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المخصص لها، أراض بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون والتى بلغت ٣١٢ مشروعا بالإضافة إلى ٦٥ مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.



وتم استعراض عدد من طلبات المستثمرين بكل من المنطقتين الصناعيتين وتم منح مهلة لعدد من المشروعات المتعثرة من ٣ إلى ٦ أشهر لاستكمال المشروعات، وبدء التشغيل والتى قد أنهت أعمال الإنشاء حيث تم منح مهلة لعدد ٨ مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون فى مجالات الصناعات الغذائيه والهندسية والكيماوية ومهلة لمشروع آخر بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.



حضر الاجتماع الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، حازم الأشمونى السكرتير العام، ورؤساء المدن ومديرى المناطق الصناعية بها ومسئول المرافق بشركات الكهرباء والمياه والطرق والغاز والصرف.