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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 119 مخالفة مخابز وضبط كميات من الرنجة والفسيخ منتهية الصلاحية بالقليوبية

جانب من الضبوطات
جانب من الضبوطات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عن تشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار التفتيش على جميع الأنشطة التجارية المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات منال إحسان وكيل مديرية تموين القليوبية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 119 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن شريحة ثانية وثالثة، وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود نظافة معجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود ماكينة وتواجد ماكينة في مخبز سياحي وتوقف عن الانتاج وتصرف وتجميع عدد 300 كجم سكر تمويني وكذلك عدد 480 سكر مبادرة.

وتابعت المديرية: أسفرت الحملات أيضا عن تحرير محضر ضد المسئول عن بدال تمويني، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية في قائمة إجمالية معتمدة من الإدارة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضد المسئول عن بدال تمويني، وذلك لغلق المحل في مواعيد العمل الرسمية، وتحرير محضر ضد المسئول عن بدال تمويني، وذلك لقيامه تجميع 1000 كيس مكرونة، وتحرير 6 محاضر جنج عدم وجود ترخيص، وتحرير 5 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 5 محاضر عدم وجود شهادة، وتحرير محضر مواد غذائية مجهول المصدر للأنشطة التموينية الأخرى.

أما فيما يتعلق بمحلات الأسماك والفسخاني ومحلات الحلويات، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات وهي 13 مزاولة نشاط بدون ترخيص، و13 عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إعدام الحرز في نفس وقت الضبط، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر جنح للمحلات التي تم المرور عليها وهي حيازة سلع غذائية بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط 280 كيلو رنجة، و115 كيلو فسيخ، و40 كيلو سردين، و50 كيلو وراك دجاج، و50 كيلو كبدة، وتم التحفظ عليها بفرع بندر بنها، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بالقليوبية القليوبية مديرية التموين التجارة الداخلية مديرية تموين القليوبية

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