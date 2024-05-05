شاهد.. صلوات عيد القيامة ببورسعيد في افتتاح كنيسة السيدة العذراء

صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد قداس عيد القيامة المجيد مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمنطقة الحي الإماراتي في بورسعيد، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وحضر محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان وعدد من قيادات المحافظة، جانبًا من القداس وقدموا التهنئة لنيافة الأنبا تادرس بالعيد.

جدير بالذكر أن نيافته صلى القداس الإلهي الأول بالكنيسة ذاتها، أمس، وذلك عقب افتتاحها مباشرة.

وفي السياق ذاته استقبل نيافة الأنبا تادرس اليوم في مقر المطرانية اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومدير الأمن اللواء مازن صبري والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.