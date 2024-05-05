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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوكبة من الاعلاميين في عزاء الراحل الإذاعى أحمد أبو السعود

صدى البلد

تلقت أسرة  الإذاعى الراحل أحمد أبو السعود، العزاء في الفقيد بمسجد الشرطة طريق صلاح سالم اليوم الأحد، وكان في استقبال المعزين الإعلامي طارق أبو السعود وشقيقه حازم أبو السعود.

 

وحضر كلا من الإعلامي خالد صلاح، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن و المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والاعلاميين محمد نشأت، فادى إبراهيم، أحمد يونس، و مينا عطا و نيرة الشريف .

 

 

وشيعت أمس جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود،  من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر. 

 

وقال نجله حازم أبو السعود عبر موقع فيسبوك : إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر والصلاة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك"

 

 

 

ويذكر أن الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر.

أحمد أبو السعود

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