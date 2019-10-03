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رياضة

هاني سعيد: الزمالك فشل في تهديد مرمانا.. ونسعى لمركز متقدم في الدوري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:23 م
هاني سعيد
هاني سعيد
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محمد رشاد
قال هاني سعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن الزمالك عجز عن خلق فرص خلال المباراة، وتهديد مرمى الفريق الفيومي خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

وأوضح هاني في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن اللاعبين نفذوا التعليمات الدفاعية، ولكن كانت المشكلة الكبرى في التمرير وفقدان الكرة بشكل سريع بعد إنهاء هجمات الزمالك.

وأكمل: "لدينا مجموعة من اللاعبين تجعلنا أحد الفرق الكبرى في الدوري، نخوض المباريات من أجل المكسب"، موضحا أن فريقه لا يسعى لخطف نقطة فقط من مواجهات الفرق الكبرى.

وأضاف: "حققنا المركز الثاني من قبل، ولدينا إدارة وجهاز فني محترم، ينقص فقط أن يصدق اللاعبون أن المقاصة يمكن أن يكون في مركز متقدم بالدوري، وهو هدفنا هذا الموسم".

وعن ضغط المباريات، قال قائد المقاصة: "لدينا قوام كامل من اللاعبين المميزين، ونستطيع اللعب بفريق مختلف بالكامل أمام الجونة".

ويلتقي المقاصة أمام الجونة يوم الأحد الساعة الثالثة عصرًا، في الجولة الثالثة للدوري.
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