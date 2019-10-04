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رياضة

بعد خسارة ألميريا الثانية .. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
تركي ال شيخ -صورة
تركي ال شيخ -صورة أرشيفية
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أحمد هاني
فشل فريق ألميريا في التعافي من خسارته الأولى بتلقي الهزيمة الثانية على التوالي ضمن الدوري الإسباني الدرجة الثانية، أمام مضيفه فريق سبورتنج خيخون بأربعة أهداف مقابل إثنين ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

بهذه النتيجة توقف رصيد ألميريا عند 17 نقطة، فى المركز الثانى، بينما رفع خيخون رصيده للنقطة 11 فى المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية، الذي يتصدره فريق قادش برصيد 22 نقطة.

فريق ألميريا ينشط الآن في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهو يبحث عن العودة للدوري الممتاز بعد غياب دام 5 سنوات، لكنه لم يكن يؤدي بشكل جيد يسمح له بالعودة لدوري الأضواء، فالفريق احتل المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وفيما يلي نعرض ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية :
بعد خسارة ألميريا الثانية .. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية
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