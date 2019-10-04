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منوعات

شاهد.. تايلاندية تنجو من الموت بأعجوبة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
لحظة حادث السيارة
لحظة حادث السيارة
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شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو، وصورا، لسيدة محظوظة، نجت بأعجوبة من حادث كاد أن يودي بحياتها، على أحد الطرق السريعة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، تمكنت نابها كايماني، 55 عاما، من النجاة بأعجوبة، خلال قيادتها سيارتها، على طريق سريع بتايلاند، حيث تفاجأت بعجلة شاحنة كبرى، تقابلها وتندفع بقوة ناحية غطاء محرك سيارتها.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الشاحنة التي كانت تسير في الاتجاه المقابل وتحمل أنبوبتي غاز، انفصلت عنها إحدى عجلاتها، وطارت في وجه سيارة "نابها" ما أدى إلى تهشم سيارتها، لكن السيدة خرجت بسلام.

https://www.youtube.com/watch?v=aXuRBl3UlTs
شاهد.. تايلاندية تنجو من الموت بأعجوبة
شاهد.. تايلاندية تنجو من الموت بأعجوبة
شاهد.. تايلاندية تنجو من الموت بأعجوبة
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