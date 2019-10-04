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أخبار البلد

الزراعة تطرح 5 خطوات لإنقاذ صناعة الدواجن وإنعاشها في مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
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جمال صلاح
حددت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة، 5 حلول لإنقاذ صناعة الدواجن ، تعمل على تخفيض أسعار الأعلاف وتقليل خسائر صغار المربين وتطوير مزارعهم وفتح آفاق جديدة فى أنظمة التسويق .

وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الدكتورة منى محرز حددت 5 حلول لإنقاذ الصناعة الى يعمل بها 4 مليون عامل فى مصر ، وهى تكوين أول شركة مساهمة لتسويق الإنتاج الذى يتحكم فى 85 % منه صغار المربين ، وتحديد احتياجات مصر بدقة من الدواجن المستوردة ، والاعتماد على الإنتاج الوطني لتغطية احتياجات مؤسسات الدولة والأسواق .

وأوضح غانم ان الحلول شملت تطوير مزارع صغار المربين ، من خلال مشروع كبير للعزل الحرارى بدعم من البنوك الوطنية ، الى جانب توفير الأراضى الصحراوية لإقامة مزارع الدواجن عبر الخريطة الاستثمارية للأراضي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
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