حصاد الجولة الثانية .. 3 فرق بالعلامة الكاملة.. والقطبين لم يتلقيا أهدافا بالدوري المصري

انتهت الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بنهاية مباراة الزمالك مع مضيفه مصر المقاصة بفوز القلعة البيضاء على أبناء الفيوم بهدف دون رد من توقيع أحمد سيد "زيزو"، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "السلام" بالقاهرة.



الجولة حملت في طياتها عددًا من المفاجآت منها البداية الساحقة للثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، وتعثر البعض الأخر، ضمن منافسات الدوري الـ 61.



وفيما يلي نرصد لكم حصاد الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية.



- الأهلي والزمالك وبيراميدز فقط هم من تمكنوا من حصد العلامة الكاملة حتى الآن.



- الأهلى والزمالك فقط هم من حافظوا على نظافة شباكهم.



- بيراميدز الأكثر تسجيلًا للأهداف بـ 6، يليه الأهلي بـ 5، ومن ثم المصري بـ 4 أهداف.



- الجونة الفريق الوحيد الذي تلقى خسارتين مع نهاية الجولة الثانية.



- إنبي الأكثر تلقيا للأهداف بـ 5، يليه الانتاج الحربي بـ 4 أهداف.