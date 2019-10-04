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رياضة

أنا صاحب الكورة | ميتشو بيعك وميدو بيزوك .. تفاصيل فوز الزمالك المتواضع على مصر المقاصة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
ميتشو
ميتشو
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محمد رشاد
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مضيفه مصر المقاصة 1-0 في نهاية الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام الدولي أمس الخميس.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56 من زمن المباراة، ليحصد ثلاث نقاط مهمة ويصل رصيد الى 6 نقاط من فوزين متتالين.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها ميتسو المدير الفني لنادي الزمالك ، وأحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الزملكاوى فى الشارع الرياضي بعد أداء متواضع من جانب لاعبي الفريق الأبيض بعد تألق فى المباريات السابقة باستثناء مباراة الأهلي في السوبر.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.
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