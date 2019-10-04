بفستان أبيض أنيق .. هايدي موسى تستعرض أناقتها في حفل غنائي .. صور

شاركت الفنانة هايدى موسى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.ظهرت هايدى فى الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستان أبيض طويل ذو أكمام طويلة، وحمل التصميم توقيع المصمم Mahmoud Antar Haute Couture، وتميز الفستان بالتطريزات الرقيقة.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هايدى موسى على تسريحة شعر بسيطة، فيما اختارت مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون النبيتى، وقد نالت إطلالة هايدى موسى إعجاب متابعيها على الإنستغرام.