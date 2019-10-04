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رياضة

تعليق صادم من نجم الزمالك عقب فوز الفريق أمام مصر المقاصة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه بـ الفريق عقب فوز الكيان الأبيض مساء أمس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف على ملعب السلام.

ونشر أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ أحمد سيد زيزو أثناء تسجيله هدف الزمالك

وعلق على الصوره :" فوز مهم يحتاج الي إعادة حسابات ...!!!"

تغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.

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