تعليق صادم من نجم الزمالك عقب فوز الفريق أمام مصر المقاصة

فوز مهم يحتاج الي إعاده حسابات ...!!!؟ pic.twitter.com/2zVZ370j9E — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) October 4, 2019

كشف أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه بـ الفريق عقب فوز الكيان الأبيض مساء أمس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف على ملعب السلام.ونشر أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ أحمد سيد زيزو أثناء تسجيله هدف الزمالكوعلق على الصوره :" فوز مهم يحتاج الي إعادة حسابات ...!!!"تغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.